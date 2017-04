Wielertoeriste (52) op slag dood na aanrijding in Elzele

Door: Jürgen Eeckhout

29/04/17 - 12u45 Bron: Eigen berichtgeving

De bestuurder van deze wagen kon de vrouw niet meer ontwijken. © Ronny De Coster.

Alweer dramatisch nieuws uit de wielersport, want tijdens de Etixx Classic is vanochtend een vrouwelijke wielertoeriste om het leven gekomen.

Het slachtoffer is een 52-jarige vrouw uit Oostende. Ze was samen met een vriendin en diens partner op de baan. Haar twee 'compagnons de route' reden een beetje voor haar uit. Bij het oversteken van de Ninoofsesteenweg tussen Brakel en Ronse in Elzele ging het mis. De vrouw had het kruispunt, de Quatre Vents, al gedwarst tot aan de middenberm. Toen ze de baan nog eens wilde oversteken, werd ze gegrepen door een wagen. Ze stierf voor de ogen van haar vrienden.



Op de plaats van het ongeval stonden geen seingevers. Veel wielertoeristen hebben echter al gezegd dat de organisatie tiptop in orde was en het hele traject goed beveiligd was. Lees ook Triatleet komt om tijdens fietstocht: "Te laat gereageerd door oortjes"



Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash! Het kruispunt Quatre Vents in Elzele. Er staan geen seingevers. © Ronny De Coster.

"Spijtig drama" "De vrouw had bij het oversteken de auto niet zien aankomen en de bestuurder van de wagen had te weinig tijd om nog te reageren. Op de plaats van het ongeval stonden inderdaad geen seingevers, maar iedereen weet wel dat je daar voorzichtig moet zijn. Je moet er de verkeersregels volgen. Ik had de organisatie ook gezegd dat de wielertoeristen door ons dorp mógen fietsen, maar dat ze dan wel voorzichtig moeten zijn. Het is een spijtig drama", aldus burgemeester van Elzele, Ides Cauchie.



Het tragische ongeval sloeg ook bij de organisatie in als een bom. "Onze gedachten gaan uit naar de familie", zegt organisator Jo Delbaere. "We hebben meteen besloten om de rest van de dag sober te laten verlopen. De muziek aan de sporthal werd uitgezet en we laten het evenement rustig uitdijen." Voorlopig wil de organisatie geen commentaar geven over het ontbreken van een signaalgever op de plaats van het ongeval, een druk kruispunt. "We willen eerst de exacte omstandigheden kennen en geven voorlopig geen commentaar." De wielertocht wordt om de twee jaar georganiseerd en trekt ongeveer 7.000 deelnemers. © Jürgen Eeckhout.