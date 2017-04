Elia Viviani spoelt ontgoocheling over niet-selectie Giro door met ritzege in Romandië

Door: Glenn Bogaert

28/04/17 - 17u10

© TDW.

Gisteren liet het peloton zich in beestachtig hondenweer verrassen door een stelletje vluchters, maar vandaag werkte de rekenmachine van de ploegen van de sprinters wél in de Ronde van Romandië. Het leverde na 187 kilometer koers met start en aankomst in Payerne een koninklijke massaspurt op met Elia Viviani als winnaar. Geen grote verrassing, al is het wel nog maar deze eerste zege van het seizoen voor de pijlsnelle Italiaan van Team Sky. De 28-jarige Viviani haalde het voor zijn landgenoot Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) en de Duitser Michael Schwarzmann van Bora-Hansgrohe.

© afp. © TDW. © afp.

Geen Giro voor Elia Viviani straks en dat doet pijn bij een rasechte Italiaan, wat was hij er graag bij geweest voor de 100ste editie van zijn nationale ronde. Maar bij Sky liggen de prioriteiten in Italië nu eenmaal elders, in het gebergte met name. Alles op het algemeen klassement. Dan moet een rappe man maar zijn gram halen op een ander strijdtoneel, zoals de Ronde van Romandië. Een deugddoende en verlossende zege voor de succesvolle pistier, die dit seizoen de straat kan leggen met zijn ereplaatsen. Die zege moest er gewoon eens van komen.



Ook vandaag trouwens weer Belgisch geweld in (aanvals)actie: al na twaalf kilometer trok een kopgroep met marathonman Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Belgisch kampioen tijdrijden Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) op pad. Met de Italiaan Martinelli (Quick-Step Floors), de Oostenrijker Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), de Let Skujins (Cannondale), de Canadees Houle (AG2R) en de Kazach Stalnov (Astana) was er nog schoon volk op post. Er zat muziek in de vlucht.



Na 139 km was het liedje van de zes echter al uitgezongen. Niet getreurd echter, Tosh Van der Sande was de volgende landgenoot van Lotto die zich in het strijdgewoel mengde. De Australiër Clarke (Cannondale), de Fransman Courteille en de Zwitser Reichenbach (beiden FDJ) wipten mee, maar het nieuwe gezelschap kreeg geen vrijgeleide. Ook uitvalspogingen van Bob Jungels (Quick-Step) en Alex Dowsett (Movistar) werden netjes geneutraliseerd. De Britse hardrijder maakte het de sprintersploegen wel knap lastig met zijn uitval op 24 km van de finish. Pas op 3,5 km van de meet was hij eraan voor de moeite. Sprinten dan maar in Payerne, een scenario op het lijf geschreven van Elia Viviani. Het sprinten duidelijk nog niet verleerd.