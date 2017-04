Jasper Stuyven helemaal klaar voor eerste Giro, maar wat neemt hij allemaal mee?

Door: Glenn Bogaert

27/04/17 - 18u16

© Twitter Jasper Stuyven.

video

© photo news.

De voorjaarsklassiekers zijn gepasseerd en verteerd en dus zitten we stilaan klaar voor de Ronde van Italië. De 100ste editie van de Giro begint op vrijdag 5 mei en eindigt op zondag 28 mei en Jasper Stuyven die heeft intussen al zijn koffer klaar. De 25-jarige Leuvenaar van Trek-Segafredo is toe aan zijn eerste avontuur in de Italiaanse grote ronde en laat niks aan het toeval over.



Wat de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne 2016 allemaal meeneemt? Dat ziet u in bovenstaand filmpje! Stuyven begint trouwens niet aan zijn eerste rittenkoers van drie weken, eerder startte hij al twee keer in de Vuelta en vorig jaar vierde hij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Benieuwd wat onze landgenoot straks vermag na een sterk voorjaar met een achtste plaats in de Omloop, een tweede stek in Kuurne en ook nog een mooi resultaat in Roubaix: 4de.