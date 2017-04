BinckBank Tour behoudt concept van voorgaande edities

Bewerkt door: PL

De BinckBank Tour, de nieuwe benaming van de Eneco Tour, loopt van maandag 7 tot en met zondag 13 augustus en maakt ook dit jaar de link tussen België en Nederland. De rittenkoers trapt af net over de grens in het Nederlandse Breda, komt dan op woensdag en donderdag naar België om in ons land de apotheose te kennen op zondag 13 augustus in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen.

"De BinckBank Tour is een rittenkoers die gewonnen kan worden door een klassieke renner", verduidelijkt organisator Rob Discart. "Kijk maar naar onze erelijst van de afgelopen jaren. In 2016 pakte Niki Terpstra de eindzege voor Oliver Naesen, Peter Sagan en Greg Van Avermaet. Dat zijn renners die je niet zal terugvinden in de eindklassering van de Tour, Giro of Vuelta. In 2015 en 2014 was Tim Wellens de beste. Hij volgde Zdenek Stybar op. Maar ook Lars Boom en Edvald Boasson Hagen staan op ons palmares. Ik wil daarmee zeggen dat voor dergelijke renners onze BinckBank Tour een ideale gelegenheid is om ook eens een rittenkoers te winnen."



Unieke karakter

"Onze koers omvat voor elk wat wils. Er zijn de etappes die wellicht zullen eindigen op een massasprint, er is een individuele tijdrit en de klimmers kunnen er eveneens hun hart ophalen. Wij willen dat unieke karakter ook verder doortrekken de komende edities. Wat goed is, mag men behouden. De finale kent weer zijn ontknoping in Geraardsbergen. Vanuit Essen, waar we na vier jaar opnieuw terugkeren, gaat het naar Oost-Vlaanderen. Meteen zullen we daar de opvolger kennen van Terpstra", besluit Discart.



Voorlopige rittenschema:

Maandag 7 augustus: Breda-Venray (Ned)

Dinsdag 8 augustus: Voorburg-Voorburg (Ned)

Woensdag 9 augustus: Blankenberge-Ardooie (BEL)

Donderdag 10 augustus: Riemst-Lanaken (BEL)

Vrijdag 11 augustus: Sittard Geleen-Sittard Geleen (Ned)

Zaterdag 12 augustus: ?-Houffalize (BEL)

Zondag 13 augustus: Essen-Geraardsbergen (BEL)