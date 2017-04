Megaclaim voor Lotto-Soudal? Ex-prof wint proces over foute uitbetaling, andere renners kunnen volgen

Bart Audoore

25/04/17 - 07u11

Jurgen Van De Walle. © Photo News.

Er hangt een donkere wolk boven de Lotto-Soudalwielerploeg. Het team heeft jarenlang fouten gemaakt bij het berekenen en uitbetalen van de groepsverzekering van zijn renners. Aan één van hen - ex-prof Jurgen Van De Walle (40) - moet de ploeg al 60.000 euro betalen. Als zijn ex-collega's óók eisen waar ze recht op hebben, kan dat miljoenen kosten.

Augustus 2014. Jurgen Van De Walle heeft gemerkt dat er iets niet klopt met het loon en het pensioengeld dat (toen nog) Omega Pharma-Lotto in 2011 voor hem heeft betaald. De renner heeft destijds, net als al zijn collega's, een groepsverzekering afgesloten met de ploeg. Op zijn 35ste, de officiële pensioenleeftijd voor topsporters in ons land, moest hij dat geld met een fikse bonus terugkrijgen. Maar daar liep het dus verkeerd. Van De Walle beslist naar de rechter te stappen.



De Lottoploeg heeft volgens hem twee dingen fout gedaan. Ten eerste: het team had nooit een deel van het loon van de renner mogen gebruiken om de groepsverzekering vol te storten, maar moest daarvoor eigen geld gebruiken. Ten tweede: er klopte iets niet bij de berekening van de uitkeringen, waardoor Van De Walle veel te weinig geld kreeg. De renner schakelt meesters Kristof De Saedeleer en Johnny Maeschalck in om zijn gelijk te bewijzen, de Lottoploeg laat zich verdedigen door Walter Van Steenbrugge. Zeg maar gerust: topadvocaten in beide kampen.



"Hemeltergend amateurisme"

Na een lange strijd halen De Saedeleer en Maeschalck hun slag thuis. Zowel de rechtbank van eerste aanleg als het beroepshof in Gent geeft hen over de hele lijn gelijk. De ploeg wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag van om en bij 60.000 euro. In zijn arrest zegt de rechter niet dat het team per se van slechte wil was, maar dat "hemeltergend amateurisme" mogelijk mee aan de basis lag.



Hoe dan ook, voor Lotto-Soudal is dit zeer pijnlijk. Van De Walle is slechts een van de vele tientallen renners die tussen 2006 en 2012, de periode waarin deze specifieke groepsverzekering van kracht was, voor de ploeg reden. Wat als zijn ex-collega's ook naar de rechter stappen? Dan wacht de ploeg een gigantische schadeclaim. Bovendien was Van De Walle met een kleine 150.000 euro per jaar een bescheiden verdiener. Robbie McEwen bijvoorbeeld verdiende in zijn topjaren een veelvoud van dat bedrag. Hij kan dan ook een som eisen die vele malen groter is dan die van Van De Walle.



Om het nog erger te maken: het is mogelijk dat er ook (kleinere) problemen zijn met de groepsverzekering die Lotto-Soudal vandaag gebruikt. Wat zou willen zeggen dat de nieuwe generatie, met grootverdieners als André Greipel, misschien óók geld te goed heeft. In het slechtste geval kan dit betekenen dat de ploeg 30% van zijn jaarlijkse loonbudget moet bijbetalen. En dat voor een periode van twaalf jaar. Dat zou een enorme financiële klap zijn.