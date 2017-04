Hattrick voor Anna van der Breggen: "Drie op drie is geen toeval. De vorm is uitstekend"

Nico Dick

23/04/17 - 14u50

© TDW.

video De dameseditie van Luik-Bastenaken-Luik is gewonnen door olympisch kampioene Anna van der Breggen. Straf nummer van de Nederlandse, die in acht dagen tijd zowel de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl als La Doyenne op haar naam schreef. Ook de nummers twee en drie waren in Ans dezelfde als die van de Amstel en de Waalse Pijl.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma (WM3 Energie), de Nederlandse Anna van der Breggen, de Britse Elizabeth Deignan (beiden Boels-Dolmans), de Italiaanse Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) en Ashleigh Moolman (Cervélo-Bigla) domineerde de finale van de allereerste Luik-Bastenaken-Luik voor dames.



Aan de voet van Saint-Nicolas demarreerde Van der Breggen uit de kopgroep van vijf. De Olympische kampioene maakte er vervolgens een solo van tot aan de streep in Ans. Opmerkelijk: net als in de Amstel én in de Waalse Pijl werden Deignan en Niewiadoma opnieuw tweede en derde.



"Op Saint-Nicolas zag ik dat ik een gaatje had", vertelde Van der Breggen achteraf. "De wind blies daar ook pal op de kop. Ik trok door. Met Deignan had ik een ploeggenote bij. Werd ik alsnog teruggepakt, was het aan haar om te gaan. Die tactiek hebben we ondertussen aardig onder de knie."



Boels-Dolmans domineert dus de Ardennenklassiekers. En Van der Breggen is de absolute koningin geworden. "Ik durf niet te zeggen dat ik de beste was. Het is ook kwestie van het juiste moment af te wachten", bleef ze bescheiden. "Anderzijds... Drie op drie is ook geen toeval natuurlijk. De vorm is inderdaad uitstekend. Maar ik had het ook Lizzie (Deignan, red) gegund. Ze verdiende het zeker om ook eentje te winnen."