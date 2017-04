Modolo wint slotrit Ronde van Kroatië, eindwinst voor Nibali

XC

Sacha Modolo (UAE Team Emirates) heeft de slotrit in de Ronde van Kroatië op zijn palmares gebracht. De Italiaan sprintte na 147 kilometer van Samobor naar Zagreb naar de zege voor zijn ploegmaat Jan Polanc en de Nederlander Boy Van Poppel (Trek-Segafredo). Vincenzo Nibali snoept de eindzege alsnog af van de Spanjaard Jaime Roson.

Nibali telde twee seconden achterstand op Roson in het klassement en dus toonde hij zich onderweg in de tussensprint om de bonificatieseconden. Hij graaide de volle buit mee, drie seconden en werd virtueel leider.



Daarna keerde de rust terug in het peloton en sloop een groepje weg met 15 renners die 2:30 bonus bij elkaar fietste. Bij aankomst op het lokale circuit bleven daarvan nog vier renners vooruit: Marco Coledan (Trek-Segafredo), Dmitriy Gruzdev (Astana), Evgeny Shalunov (Gazprom-Rusvelo) en Guillaume Boivin (Israël Cycling Academy).



Finaal werden ze bijna gegrepen bij de tweede passage aan de finish, het sein voor de Roemeen Grosu om in de aanval te trekken en de sprong naar voren te maken. Zonder succes, op 2 km van de aankomst werden ze gegrepen en werd de sprint voorbereid. Op de licht hellende aankomst haalde Modolo het voor zijn ploegmaat, zijn tweede zege in Kroatië na winst in de openingsrit. Nibali is eindwinnaar, met uiteindelijk nog acht seconden voorsprong op Roson, een goed teken dus voor de Italiaan die zich voorbereidt op de Giro en de zege opdroeg aan zijn vroegere ploegmaat Scarponi.