De Gendt: "Elke dag passeren er wel twee auto's op vijf centimeter van mijn elleboog. In 90% van de gevallen ligt de schuld niet bij ons"

23/04/17 - 10u01 Bron: Sporza

De dood van Michele Scarponi (Astana) sloeg in als een bom in de wielerwereld. De 37-jarige Italiaan werd gisteren tijdens een training door een busje gegrepen en was op slag dood. Bij Sporza erkent Thomas De Gendt de gevaren. Onze landgenoot werd zelf al twee keer omvergereden door een auto: "Elke dag passeren er wel twee auto's op vijf centimeter van mijn elleboog."

"Zo'n ongeval is altijd een beetje tragisch. Het drukt je met de neus op de feiten dat het bij uzelf ook kan gebeuren. Een ongeval in het verkeer kan bij ieder van ons gebeuren. Het is heel erg wat er gebeurd is", zegt De Gendt.



"Elke dag passeren er wel twee auto's op vijf centimeter van mijn elleboog. Ik ben in heel mijn carrière 'nog maar' twee keer omvergereden door een auto. Dus ik heb het geluk gehad dat er nog nooit iets ergs is gebeurd, maar het moet maar eens één keer slecht aflopen."



"Het is al te vaak gebeurd dat ik zelf niet in fout was. Je moet gewoon het geluk hebben dat de mensen niet te dom of te stom zijn in het verkeer om u omver te rijden. Ik zit op een fiets, zij in een blikken doos. Dat vergeten ze dikwijls. Dan steken ze de schuld op de renners dat ze niet op het fietspad rijden, maar negen op de tien keer is het niet eens onze fout."