Jaime Roson slaat dubbelslag in Ronde van Kroatië

Door: redactie

22/04/17 - 20u51 Bron: Belga

Vincenzo Nibali speelde zijn leiderstrui kwijt. © belga.

De koninginnenrit in de Ronde van Kroatië (cat. 2.1) is op naam van Jaime Roson gekomen. De 24-jarige Spanjaard van Caja Rural toonde zich na 141 kilometer van Porec naar Ucka op de slotklim sterker dan de Italiaan Vincenzo Nibali, die zijn leiderstrui kwijtspeelde aan de ritwinnaar. De Tsjech Jan Hirt werd derde.

De voorlaatste etappe startte met een minuut stilte voor de zaterdag overleden Michele Scarponi. Daarna ging men over naar de orde van de dag en werd een vroege vlucht op poten gezet met Lukasz Owsian, Daniel Andres Rozo Velez, Antonio Parrinello, Daniel Turek, Kazushige Kuboki en Luis Mas Bonet. Wat later kregen ze ook nog het gezelschap van Artem Nych.



Op de eerste beklimming van de slotklim scheidde zich een kopgroep af met drie renners: Mas Bonet, Owsian en Parrinello. Onder impuls van het werk van Bahrain-Merida bleef de voorsprong van het trio beperkt, nooit boven de twee minuten en op 16 kilometer van de finish was het verhaal van de vluchters uit. Roland Thalmann besloot daarop zijn kans te gaan, maar ook hij zong het niet uit tot het eind en werd gegrepen door de Wit-Rus Samoilau, die op zijn beurt Valentin Baillifard op zijn wiel zag terugkeren. Ook de Zwitser raakte niet ver en op 6 kilometer was alles weer te herdoen.



Finaal versnelde Jan Hirt. Enkel Vincenzo Nibali en Jaime Roson wisten hem te volgen. Nibali bepaalde het tempo, maar bleef met lege handen achter nadat Roson van ver de sprint begon en zegevierde. Dankzij de bonificaties neemt Roson ook de leiderstrui over van Nibali. Morgen start hij met een voorsprong van twee seconden in de vlakke slotrit. Hirt is op vijftien seconden derde.





Uitslag 5e rit:

1. Jaime Roson (Spa/Caja Rural) de 141 km in 3u41:47

2. Vincenzo Nibali (Ita)

3. Jan Hirt (Tsj)

4. Felix Grosschartner (Oos) 0:05; 5. Jan Polanc (Sln) 0:08; 6. Franco Pellizotti (Ita); 7. Jesper Hansen (Den) 0:20; 8. Michal Schlegel (Tsj) 0:23; 9. Kanstantsin Siutsou (WRu); 10. Edward Ravasi (Ita) 0:29



Stand:

1. Jaime Roson (Spa/Caja Rural) in 21u55:17

2. Vincenzo Nibali (Ita) 0:02

3. Jan Hirt (Tsj) 0:15

4. Felix Grosschartner (Oos) 0:30; 5. Jan Polanc (Sln) 0:45; 6. Kanstantsin Siutsou (WRu) 0:46; 7. Michal Schlegel (Tsj) 1:05; 8. Jesper Hansen (Den) 1:20; 9. James Knox (GBr) 1:22; 10. Oscar Eduardo Sanchez (Col) 1:27.