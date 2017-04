Scarponi (37) overleden nadat hij gegrepen werd door busje op training

Yari Pinnewaert

22/04/17 - 09u51

© photo news.

Michele Scarponi is niet meer, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De renner van Astana beëindigde gisteren nog de Tour of the Alps (waarin hij nota bene de eerste etappe won), maar werd gegrepen door een busje op training. De renner van Astana werd amper 37. Het ongeval gebeurde vanochtend rond acht uur in zijn woonplaats Filottrano, weet de Telegraaf. Hij werd frontaal aangereden door een busje, waarna hij vrijwel meteen bezweek aan zijn verwondingen.

"Dit is een tragedie die te groot is om geschreven te worden", opent Astana het persbericht op zijn website. "Onze renner is deze ochtend overleden nadat hij op training aangereden werd door een busje. Michele laat een vrouw en twee kinderen na."



Scarponi had tot vrijdag nog de Tour of the Alps (2.BC) gereden, de vroegere Giro del Trentino. Hij had daar maandag zelfs nog de openingsetappe gewonnen en was vierde geworden in de eindstand. "Na de Tour of the Alps keerde hij met de auto naar huis terug en 's avonds was hij bij zijn familie", meldt Astana. "Zaterdagochtend vertrok hij voor een trainingsritje en toen sloeg het noodlot toe".



"We moeten afscheid nemen van een groot kampioen en een geweldig man, die altijd lachte. Hij was een fantastisch persoon voor iedereen in het Astana Pro Team. Heel onze wielerformatie wil de familie van Michele bijstaan in deze verschrikkelijke tijden."



Voor de komende Ronde van Italië was Scarponi door Astana onlangs nog als kopman aangewezen. Scarponi, die de geblesseerde Fabio Aru moest vervangen, won de Giro in 2011 (na de schrapping van Alberto Contador in de eindstand) en werd vierde in 2012 en 2013.