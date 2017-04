Lolbroek en levensgenieter Scarponi adopteerde papegaai en nam die mee op training

Yari Pinnewaert

22/04/17 - 10u27

Met Michele Scarponi (37) verliest het peloton een lolbroek én levensgenieter. De Italiaan bereidde zich momenteel voor op de Giro, maar hij deed dat niet alleen. Zo kreeg hij vaak het gezelschap van Frankje, de papegaai die hij had geadopteerd. Collega-wielrenner Gianni Meersman gooide ook al een tweet de wereld in waarop de voormalige winnaar van de Ronde van Italië te zien is met zijn trouwe vriend op zijn schouder en hieronder zie je het olijke duo samen op training.