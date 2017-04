Door: Glenn Bogaert

21/04/17 - 17u12

De Fransman Thibaut Pinot heeft vandaag de vijfde en laatste etappe gewonnen in de Italiaanse Tour of The Alps, vroeger bekend onder de naam Ronde van Trentino. De 26-jarige berggeit van FDJ haalde het in een sprint van een omvangrijke kopgroep voor de Amerikaan Brent Bookwalter (BMC) en de Brit Geraint Thomas (Sky). Laatstgenoemde zag zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen en steekt de eindzege op zak. Pinot en Thomas lijken alvast helemaal klaar voor de nakende Giro.