In de voetsporen van Lance Armstrong: Duitse renner maakt comeback in peloton na strijd tegen teelbalkanker

Door: Glenn Bogaert

21/04/17 - 11u10

© photo_news.

Goed nieuws uit de Duitse wielerwereld want morgen mag Jan Dieteren zijn comeback maken in het peloton. Jan wie? De 24-jarige Duitse sprinter is geen naam als een klok, maar verdient toch de nodige aandacht en honneurs aangezien hij als topsporter succesvol terugknokt na een gevecht tegen de teelbalkanker.

De in 1993 geboren renner van het continentale Leopard Pro Cycling viert morgen zijn rentree in de Nederlandse Arno Wallaard Memorial, bij onze noorderburen bekend als de mooiste polderkoers van het land. Jan Dieteren werd met succes behandeld voor zijn vreselijke ziekte en is helemaal klaar om zich weer in het gewoel te smijten. De ex-renner van Team Stölting werd in het najaar van 2015 nog 35ste op het WK voor beloften in het Amerikaanse Richmond. Op dat moment was er nog geen sprake van het grote onheil.



"Ik kijk er echter naar uit om mijn comeback te maken", vertelt karakterkop Dieteren op de website van de ploeg. "Ik heb een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. Vooral de conditie opnieuw opbouwen en het juiste vormpeil vinden, vereiste bergen geduld. Trainen, deed de snelle man in Luxemburgse loondienst al eventjes, hij ging zelfs al mee op trainingskamp. Vanaf nu volgt weer het échte werk: "Mijn eerste bekommernis is opnieuw wennen aan de snelheid in koers. Ik hoop bovendien dat ik mijn ploeg toch al wat diensten kan bewijzen in de komende maanden. In de iets verdere toekomst hoop ik natuurlijk weer mijn niveau van weleer te bereiken."