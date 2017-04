Simon Yates wisselt Giro in voor Tour

Eline Van Der Meulen

20/04/17 - 11u08 Bron: Wielerflits

© belga.

Aanvankelijk zou het Australische team Orica-Scott meedoen aan de Giro met Adam én Simon Yates als kopmannen. Maar de ploeg heeft laten weten dat Simon Yates niet de Giro, maar wel de Tour zal rijden. Dit heeft alles te maken met het uitvallen van Johan Esteban Chaves, die kampte met een knieblessure.

"Chaves is grotendeels hersteld en bereidt zich voor op de Tour. Niemand weet precies hoe zijn trainingsachterstand zijn prestaties zal aantasten in een grote ronde", zegt ploegleider Matt White.



Simon Yates zal in 2018 zijn derde Tour de France rijden en op die manier kan de ploeg de druk op de debuterende Chaves verlagen. "De wijziging in ons programma geeft Simon en Adam allebei de kans om op jacht te gaan naar de witte jongerentrui in de Giro en de Tour. Dat is een doel voor ons", aldus White.