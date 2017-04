Hoe de heuvelklassiekers deze Deen dit jaar allesbehalve gunstig gezind waren

Dimitri Eeckhaut

20/04/17 - 09u41

I am okay. Don't know what happened. Thx for all the messages pic.twitter.com/3qgrOgtAtj

Een valpartij in de Amstel Gold Race, waar hij vorig jaar als derde eindigde, en nu ook een stevige crash in de Waalse Pijl. De heuvelklassiekers zijn Michael Valgren Andersen (25) niet gunstig gezind. De Deense renner van Astana gleed op 70 kilometer van de streep weg in een goot en schoof meters over het asfalt. Valgren Andersen was minutenlang groggy en verdween met de nodige verwondingen aan het hoofd uit de koers. Van zijn val herinnert hij zich naar eigen zeggen niets meer. "Ik weet niet meer wat er gebeurd is, maar al bij al voel ik me oké." Na enkele onderzoeken in het ziekenhuis werden geen breuken vastgesteld bij de Deen.