Van der Breggen triomfeert voor derde jaar op rij in Waalse Pijl

De Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) heeft voor het derde jaar op rij de Waalse Pijl (WorldTour) op haar palmares gebracht. Van der Breggen soleerde naar de zege en haalde het voor haar ploegmate Lizzie Deignan en de Poolse Katarzyna Niewiadoma, exact hetzelfde podium als zondag tijdens de Amstel Gold Race.

Na tal van aanvalspogingen in het begin van de wedstrijd kregen we na de Côte d'Ereffe een kopgroep van vier rensters. Daarbij landgenotes Sofie De Vuyst en Anisha Vekemans en voorts ook Allie Dragoo en Katia Ragusa. Maximaal gunde het peloton hen 2:55. Boels-Dolmans en Team Sunweb controleerden het pak.



Na 48 kilometer werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. De voornaamste slachtoffers waren Carlee Taylor, Jelena Eric, Demmy Druyts en Ingvlid Gaskjenn. De vier rensters moesten de wedstrijd verlaten. Ook Ashleigh Moolmon-Pasio raakte de grond, maar zou haar tocht voortzetten. Vooraan ging het te snel voor Vekemans en Ragusa en bleven De Vuyst en Dragoo als enige over. Meer dan 30 seconden voorsprong hadden ze echter niet meer op het peloton, waar de eerder gevallen Moolmon-Pasio wegsprong en op 41 km van het eind aansloot vooraan. Al snel zou ze haar metgezellen achter zich laten.



Uiteindelijk zou ook Moolmon-Pasio niet opgewassen zijn tegen de favorieten en na de eerste passage over de Muur van Hoei was alles weer te herdoen. Daarna was het de beurt aan Marie Vilmann en Tatiana Riabchenko, maar ook zij kenden niet veel succes in hun vluchtpoging. Op de Côte de Cherave sprongen Niewiadoma, Deignan en Van der Breggen op en over de twee koplopers. Het was Van der Breggen die zich het sterkste toonde en op iets minder dan 5 km van het eind nog eens versnelde. Meteen had ze een halve minuut en ze hield stand op de Muur van Hoei, goed voor haar derde zege op rij in Hoei.