Rijdt showman Laurens De Vreese straks op deze manier supersteile Muur van Hoei omhoog?

Door: Glenn Bogaert

19/04/17 - 12u40

© Twitter Astana.

video

New style of riding a bike special for Our De Huy for tomorrow's @flechewallonne ! @LaurensDeVreese #FlecheWallonne pic.twitter.com/DobiZ4Fgsd

© belga.

Met de Waalse Pijl (hier LIVE te volgen!) is momenteel de voorlaatste (semi)klassieker van het voorjaar aan de gang, maar sommige renners zitten ondanks alle geweld van de voorbije weken duidelijk nog heel fris. Laurens De Vreese bijvoorbeeld, die heeft al flink wat kilometers op de teller, maar een zotte stoot kan er nog wel bij. En dan hebben we het niet over zijn deelname aan de koers met aankomst op de Muur van Hoei, maar wel over een cool circuskunstje met zijn fiets. De 28-jarige Oost-Vlaming van Astana kroop voor de gelegenheid eens omgekeerd op zijn stalen ros, met het achterwerk op het stuur. En het bolt nog ook! En nu zo drie keer de beruchte Muur naar boven Laurens? We zijn benieuwd! De Vreese heeft er trouwens een knap voorjaar opzitten, in een loodzware Parijs-Roubaix finishte hij in de slipstream van Tom Boonen bijvoorbeeld als 15de.