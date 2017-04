Hoste moet monsterboete niet betalen (en dat is een potentiële bom binnen de wielerwereld)

Bart Audoore

19/04/17 - 06u03

© belga.

Leif Hoste (39) slaakt een zucht van opluchting. De ex-renner moet een boete van 150.000 euro niet betalen aan de UCI. Hoste werd in 2013 veroordeeld voor dopinggebruik op basis van onregelmatigheden in zijn biologisch bloedpaspoort, maar de rechtbank in Gent oordeelde nu dat hard bewijs ontbreekt. De UCI kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

© belga.

Hoste werd met vertraging veroordeeld tot twee jaar schorsing wegens onregelmatigheden in zijn biologisch bloedpaspoort. Volgens de UCI was dat een bewijs dat Hoste doping had gebruikt. Hij kreeg er ook een fikse boete bovenop, eerst van 300.000 euro, later werd dat 150.000 euro. Hoste had die beslissing kunnen aanvechten bij het internationale Arbitragehof voor de Sport (TAS) in Zwitserland, maar zag daarvan af omdat die procedure heel veel geld kost.



Toen de UCI de boete wilde innen, stapte hij wel naar de burgerlijke rechtbank. Zijn advocaten haalden ook hun slag thuis. De rechtbank in Gent volgde hun redenering dat een afwijkend bloedpaspoort geen direct bewijs is voor dopinggebruik - Hoste testte immers nooit positief. Goed nieuws voor de ex-renner, maar binnen de wielerwereld is dit een potentiële bom.



De rechtbank in Gent baseerde zich op Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om Hoste vrij te spreken. Dat artikel bepaaltdat iedereen recht heeft op een eerlijk proces en iemand veroordelen op basis van afwijkende bloedwaarden strookt duidelijk niet met die regels. Een belangrijk precedent. Het bloedpaspoort zal in de toekomst dus wellicht niet meer gebruikt kunnen worden om renners te veroordelen.