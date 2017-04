Pakt Valverde vijfde zege op Muur van Hoei?

Bewerkt door: PL

18/04/17 - 11u00 Bron: Belga

Alejandro Valverde bij zijn zege vorig jaar op de Muur van Hoei. © photo news.

De 81ste editie van de Waalse Pijl (WorldTour) start dit jaar in Binche en eindigt, naar aloude traditie, op de Muur van Hoei na 200,5 kilometer. Vorig jaar pakte Alejandro Valverde zijn vierde zege in de Waalse klassieker en fietste zich daarmee in de geschiedenisboeken als absolute recordhouder. Ook nu is hij weer de grote favoriet om zichzelf op te volgen.

In de Amstel Gold Race verzeilde Valverde in het groepje met Greg Van Avermaet dat er niet meer in slaagde de kloof te dichten op de groep Gilbert-Kwiatkowski. Uiteindelijk sprintte de Belgische kampioen naar zijn vierde zege. Gilbert is er door een scheurtje in de nier niet bij woensdag. Quick.Step Floors mist ook al Julian Alaphilippe (twee keer tweede) door een knieblessure en moet noodgewongen met slechts één kopman, Daniel Martin, naar Binche afreizen. Ook Greg Van Avermaet past voor de klassieker. BMC trekt met een jonge ploeg naar de Waalse Pijl.



Valverde is dus topfavoriet en met een rit- en eindzege in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Castilië toonde hij dat zijn vorm eind maart en begin april top was. Ook in de Amstel maakte hij een sterke indruk. Een vijfde zege is meer dan een reële kans voor de Spanjaard.



Tegenstand lijkt te moeten komen van Team Sky dat met Michal Kwiatkowski, winnaar van Milaan-Sanremo en tweede in de Amstel, en Sergio Henao een sterk blok kan presenteren. Ook van Michael Albasini, derde in de Nederlandse heuvelklassieker en eerder al tweede in 2012 en derde in 2015 in de Waalse Pijl, mag verwacht worden dat hij zal meedingen naar de zege.



Voorts wordt het ook uitkijken naar de prestatie van Jarlison Pantano (Trek-Segafredo) en nog enkele outsiders zoals Rui Costa, Alexis Vuillermoz, Diego Ulissi en Tim Wellens. Al zal die laatste wel moeten anticiperen met een aanval voor de Muur van Hoei.