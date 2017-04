Scarponi wint eerste etappe in Ronde van de Alpen

Eline Van Der Meulen

De Italiaanse renner Michele Scarponi heeft vandaag zijn ploeg Astana de eerste zege van het seizoen bezorgd. De 37-jarige veteraan won de eerste etappe van de Ronde van de Alpen (voorheen Ronde van Trentino).

Hij was in de rit van Kufstein naar Innsbruck over 142 kilometer de snelste in een eindsprint bergop. De Brit Geraint Thomas eindigde als tweede en de Fransman Thibaut Pinot werd derde.



Scarponi liet in ieder geval zien dat hij nog niet is versleten. Hij is in mei tijdens de Ronde van Italië de kopman van Astana. Hij vervangt Fabio Aru, die vanwege een knieblessure de honderdste editie van de Giro moet laten schieten. Scarponi won de Italiaanse etappekoers in 2011. In 2012 en 2013 eindigde hij als vierde.