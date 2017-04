Damien Gaudin houdt Frederik Backaert van zege in Tro-Bro Léon

XC

Frederik Backaert heeft vrede moeten nemen met een tweede plaats in de 34ste editie van de Tro-Bro Léon. In een sprint met twee moest de 27-jarige Oost-Vlaming van Wanty-Groupe Gobert na 203,9 kilometer in Lannilis het onderspit delven voor de 30-jarige Fransman Damien Gaudin (Armée de Terre). Zeven seconden later won de Fransman Benjamin Giraud de sprint om de derde plaats.