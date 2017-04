BMC wil ook zonder Van Avermaet scoren en rekent op Dylan Teuns: "Hoop erbij te zijn op Muur van Hoei"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/04/17 - 15u20 Bron: Belga

Dylan Teuns © belga.

Waalse Pijl Dylan Teuns wordt woensdag samen met de Spanjaard Samuel Sanchez uitgespeeld als kopman van BMC in de Waalse Pijl (WorldTour). "Ze hebben hier al allebei mooie uitslagen neergezet. In de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race hebben we gezien dat Dylan goed aan het rijden is", zegt sportdirecteur Jackson Stewart. "Samuel was in vorm voor zijn val in het Baskenland en lijkt heel goed gerecupereerd. Met deze ploeg kunnen we een mooi resultaat halen."