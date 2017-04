Voorjaar van Gilbert is voorbij door scheurtje in nier

Joeri De Knop

17/04/17 - 10u54

Wielrennen Philippe Gilbert zal zijn uitstekende vorm niet meer kunnen tonen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De 34-jarige renner van Quick-Step Floors moet geblesseerd forfait geven voor beide Ardense klassiekers, zo meldt zijn ploeg vandaag.

Gilbert won zondag met de Amstel Gold Race zijn tweede monument van het voorjaar (na de Ronde van Vlaanderen), maar tijdens de wedstrijd was hij wel gevallen. Na de podiumceremonie en persconferentie besloot de Belgische kampioen naar het ziekenhuis te gaan omdat hij pijn voelde in zijn rechterzijde. Daar stelden artsen vast dat Gilbert een klein scheurtje in de rechternier heeft opgelopen. Zo'n blessure vereist een volledige week rust, zodat 'Phil' een kruis moet maken over de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag), twee races die hij in 2011 won.



"Toen ik viel, voelde ik pijn. Maar eens op de fiets ging het steeds beter en verdween de pijn", legt Gilbert uit. "Jammer genoeg keerde de pijn aan mijn onderrug terug, dus besliste ik met de ploegdokter naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoek. Gelukkig is het niets ernstigs en als alles goed gaat, kan ik volgende week de training hervatten."



Hoe dan ook kan Gilbert terugblikken op een meer dan geslaagd voorjaar. "Het is een van mijn beste jaren en ik ben erg blij met wat ik heb verwezenlijkt. Ik ben heel tevreden dat ik er stond in de kassei- en de Ardense klassiekers en zo mijn steentje bijdroeg om van onze ploeg de beste in de wereld te maken. Het is spijtig dat ik de wedstrijden van deze week mis want de conditie was super, maar onze ploeg is sterk en ik ben zeker dat goeie resultaten zullen volgen."



Gilbert blijft voor alle zekerheid nog 24 uur ter observatie in het ziekenhuis, tot hij groen licht krijgt van de dokters om huiswaarts te keren.