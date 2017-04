Wilfried Peeters: "Was juiste beslissing om Gilbert niet te laten starten in Parijs-Roubaix"

XC

Philippe Gilbert heeft na de Ronde van Vlaanderen alweer een klassieker beet. Ploegleider Wilfried Peeters kon niet anders dan tevreden zijn na afloop. "Phil is gewoon heel goed bezig, hopelijk kan hij deze vorm nog een week aanhouden."

"Het is al een paar weken aan de gang dat Phil zich echt goed voelt", opende Peeters. "Hij glundert, hij is 'content', we hebben lang getwijfeld om hem Roubaix te laten rijden, maar uiteindelijk was het de juiste beslissing om hem hierop te laten focussen. Want hij wint. En dan heb je altijd gelijk."



Gilbert reed opnieuw erg aanvallend. "Zonder de Cauberg hebben we de tactiek een beetje gewijzigd in de finale", verduidelijkte Peeters. "Vol koersen van de Kruisberg tot de Keutenberg en daar dan de situatie bekijken. Je weet: als de kopmannen alleen zitten, dan kan het zijn dat niet iedereen meewerkt. Dat is ons geluk geweest, dat er in de achtervolging alleen maar kopmannen zaten. Je zag dat de beteren voorop waren en het gat vanachter niet werd toegereden. En er werd goed rondgedraaid vooraan. Op de laatste klim ging Kwiatkowski. Ik wist dat er boven zijwind was en dat er voor iedere meter moest gevochten worden. Elke meter daar was winst."



Zo kwam het tot een sprint, terwijl Kwiatkowski intrinsiek sneller leek. "We wisten dat het tegenwind was", aldus Peeters. "Kwiatkowski is zijn spurt eigenlijk iets te vroeg begonnen. Hij pakte wel onmiddellijk enkele lengtes, maar die laatste 50 meter waren er te veel aan." Dat belooft voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Laat ons kijken of we deze vorm nog een week kunnen aanhouden", eindigde Peeters. "Hopelijk kunnen we dan nog twee sterke wedstrijden rijden."