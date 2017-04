Philippe Gilbert is tweede in WorldTour-ranking, op ruime afstand van Greg Van Avermaet

XC

16/04/17

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) is na zijn overwinning in de Amstel Gold Race opgeklommen naar de tweede plaats op de UCI WorldTour-ranking. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen heeft nu 1.670 punten, 778 punten minder dan lijstaanvoerder Greg Van Avermaet (BMC). Michal Kwiatkowski (Sky) rukt op naar de derde plaats, de Pool heeft 1256 punten.

Wereldkampioen Peter Sagan valt uit de top drie. Bij de tien eersten zijn er geen nieuwkomers. De Australiër Nathan Haas, vierde in de Amstel Gold Race, strandt met 675 punten net op de elfde plaats. Oliver Naesen (600 punten) is op de zestiende plaats de derde Belg in de top twintig. De grootste sprong werd gemaakt door de Zwitser Michael Albasini, die 80 plaatsen wint en met 385 punten nu de 37e plaats bezet.



In de ploegenstand blijft Quick-Step Floors soeverein aan de leiding. Dankzij de zege van Gilbert is het puntentotaal van de Belgische formatie nu 6.362. BMC volgt op 4.684 punten, voor Orica-Scott (3.742). Lotto Soudal blijft twaalfde met 1.641 punten.