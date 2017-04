Wellens: "Benen waren goed, maar niet goed genoeg"

Door: redactie

16/04/17 - 19u35 Bron: Belga

© TDW.

Tim Wellens eindigde in de Amstel Gold Race op een 42ste stek, in de groep waar gesprint werd om de achtste plaats. "De benen waren goed, maar niet goed genoeg om mee te spelen voor de overwinning", liet hij na afloop optekenen.

Wellens trok in de aanval in het slot van de race. Maar in tegenstelling tot Kwiatkowski kon hij niet de sprong naar voren maken. "Het plan was dat ik, Tiesj of Jelle (Vanendert) zou aanvallen in de zone van de waarheid. Het was een ideale situatie toen Tiesj in de kopgroep zat, maar plots stond hij te voet met een mechanisch probleem. Ik heb vervolgens geprobeerd naar de leiders toe te rijden. Op een bepaald moment kwam ik dicht, maar niet dicht genoeg. Ik had al serieus wat kruit verschoten toen ik in een groepje met Van Avermaet terechtkwam."



"Michal Kwiatkowski volgen zat er vervolgens niet in", moest hij toegeven. "Ik had goede benen, maar niet goed genoeg voor de finale. Ik had ook niet echt meer de kracht om vol mee te rijden met Van Avermaet en Valverde in de achtervolging. Ik heb wel mijn best gedaan, maar het is niet gelukt."



Toch overheerst geen negatief gevoel bij Wellens. "Ik heb geleerd dat de benen niet slecht zijn. Gewoon net niet goed genoeg om Kwiatkowski te volgen. Gilbert en Kwiatkowski waren superieur vandaag. Woensdag rijd ik de Waalse Pijl, de komende dagen zullen we onze tactiek bepalen: vallen we aan voor de Muur van Hoei of niet."