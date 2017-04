Kwiatkowski erkent dat "legendarische" Gilbert beter was: "Verliezen van hem is geen schande"

Door: redactie

Michal Kwiatkowski moest in de Amstel Gold Race vrede nemen met een tweede plek na Philippe Gilbert. "Ik hoopte hem te verrassen door de sprint vroeg aan te zetten", legde 'Kwiat' na afloop uit. "Maar de tegenwind nekte me volledig in de laatste 50 meter. Met Phil weet je dat je moet strijden tot het eind. Hij gaf niet op en pakte de zege."

"Verliezen van Philippe Gilbert, op zijn terrein, is op zich geen oneer", gaf de Pool aan. "Maar natuurlijk had ik hier wel graag voor de tweede keer de overwinning op mijn palmares gebracht. Dus in de eerste plaats was ik ontgoocheld, maar uiteindelijk moet je toegeven dat hij de sterkste was en de verdiende winnaar."



"Hij won de Ronde van Vlaanderen al dit jaar en in 2011 alle Ardense klassiekers in één jaar. Hij is gewoon een legende en hij heeft nog eens bewezen dat hij alle monumenten kan winnen. Met hem koersen en tegen hem koersen is plezant, omdat hij altijd koerst. Ik hoopte echt om hem in de sprint te verslaan, maar helaas viel ik stil. Ik ben misschien iets te vroeg gegaan. Ineens voel je dan toch nog dat hij je voorbij gaat. En dan zie je hem met zijn rechterhand het cijfer vier maken. Tja. Hij geeft zich nooit gewonnen."



Wat vond Kwiatkowski van de vernieuwe finale? "Het zijn uiteindelijk altijd de renners die de koers maken. Met de Cauberg op het einde of niet. Vandaag maakte BMC de koers echt hard, al vroeg in de finale. We moesten dus allemaal al vroeg aan de bak. Ik onthou dat ik de goede vorm te pakken heb en dat wil ik meenemen naar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik."