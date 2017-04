Driedubbele pech voor Tiesj Benoot in Amstel

Nico Dick

Eén van de absolute pechvogels van de Amstel Gold Race was Tiesj Benoot. De 23-jarige Gentenaar kuste eerst het asfalt, kende daarna problemen met de ketting en werd in de slotfase nog eens opgehouden door een valpartij. "Balen, maar het is niet anders", aldus een teleurgestelde Benoot.

Net voor de Eijserweg -op dik honderd kilometer van de finish- kwam Benoot een eerste keer zwaar ten val. "Eigenlijk mijn eigen fout", gaf hij achteraf toe. "Het ging snel en ik sukkelde met mijn voorwiel in een gleuf." Een tuimelperte die hard aankwam en Benoot, toch één van de speerpunten van Lotto-Soudal, een pak schaafwonden aan linkerbil en -elleboog opleverde. "Pijnlijk, ja. Maar ik kwam er een beetje tegen de verwachtingen in toch goed door. En ik wist dat we de koers moesten openbreken op de Kruisberg (40 kilometer van de finish, red). Dat lukte perfect. We geraakten met een select groepje voorop met onder meer Gilbert en Henao. Ik voelde mij daar zeker niet de slechtste in. Tot Rojas op de Fromberg plots in de remmen ging. Ik kon niet meer op tijd stoppen en tikte zijn achterwiel aan. Ik schoot uit mijn klikpedaal en mijn ketting viel af. Zo werd ik ingelopen door het eerste achtervolgende groepje. Nog wat later werd ik ook nog opgehouden door een val van Kreuziger. Het zal allemaal tegen." Benoot, die uiteindelijk nog als 15de finishte, sluit zo zijn voorjaar af met een slecht gevoel. "Absoluut. Als je ziet dat die kopgroep standhoudt... Dan is dat balen. Maar het is niet anders."