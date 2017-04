Greg Van Avermaet: "Ik was er niet, maar ploeg liet me ook een beetje in de steek"

Bart Fieremans

Geen vijfde grote klassieke zege voor Greg Van Avermaet, evenmin speelde hij een hoofdrol in de finale. Hij miste 40 km van de meet op de Kruisberg de beslissende afscheiding van het groepje met Philippe Gilbert en kon in de achtervolging op de Keutenberg niet in het spoor van Michal Kwiatkowski blijven om de kloof met de koplopers te dichten. "Anders had ik nog iets kunnen rechtzetten. Ik denk dat er niet veel mannen slechter waren dan mij", zegt Van Avermaet.

Het draaiboek van BMC begon zowat op 70 km van de streep. Toen begon de ploeg vol op kop te rijden. "Het was goed om het heft in handen te nemen om iedereen a bloc te zetten", zo vond Van Avermaet deel één van het plan geslaagd. Maar vanaf luik twee, aan de Kruisberg toen Tiesj Benoot aan de boom begon te schudden, liep het mis. Van Avermaet toonde zich kritisch voor de ploeg. "We zaten daar niet goed gepositioneerd. Iemand - Teuns, Hermans of ikzelf - had mee moeten zijn in de groep met Gilbert. Ik zat zelf te ver, maar de ploeg liet me daar ook een beetje in de steek. Dan rijden die mannen weg en weet je dat het moeilijk wordt. Ze krijgen 20 à 25 seconden in de schoot geworpen."



Op de Keutenberg op dertig kilometer van de meet probeerde Van Avermaet in een groepje met Kwiatkowski en in het zog van Tim Wellens het gat nog te dichten. Ze kwamen tot op tien seconden van de koplopers, maar toen stokte het en liep de kloof gestaag op. Van Avermaet: "Als iedereen daar volle bak rijdt, was het nog mogelijk. Maar drie man wou niet meerijden, Valverde had ook een mannetje vooraan. Niemand wou honderd procent overpakken. Het was zo heel moeilijk om de scheve situatie nog recht te zetten."



Van Avermaet erkent wel dat hij niet de benen had zoals Kwiatkowski, die er wel in geslaagd was om de sprong naar de kopgroep alleen te maken: "Op dat moment moest ik gewoon passen, dat is geen schande. Het raakt ook wel een keer op. Ik weet dus nog niet of ik Luik-Bastenaken-Luik rijd, die beslissing nemen we later."