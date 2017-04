Vierde zege brengt Gilbert op één lengte van record Jan Raas, maar...: "Val baart me wat zorgen"

Joeri De Knop in Nederland

Vier vingers, toonde Philippe Gilbert (34) op de Rijksweg in Vilt. Nog één Amstel Gold Race en hij heeft het magische record van Jan Raas beet. Toch vermengde zijn vreugde zich met enige bezorgdheid. "Ik voel wat pijn na die val. Hopelijk valt het mee."

Het Drielandenpunt bij Vaals, waar Nederland, België en Duitsland elkaar in de ogen staren. Een kleine 140 kilometer van de finish. Dáár sloeg Gilbert pardoes onderuit. "In de graskant, gelukkig. Maar toch redelijk hard." De Belgische kampioen bleef lang zitten. Half groggy, volgens Quick.Step Floors-teammanager Patrick Lefevere. "Ik kreeg moeilijk adem. En mijn fiets was stuk, waardoor ik veel tijd verloor. 'Hier eindigt mijn Gold Race', dacht ik." Met de moed der wanhoop kroop Gilbert terug in het zadel. Het was de jonge Duitser Maximilian Schachmann (23) die zijn kopman op sleeptouw nam. "Hij wachtte me op, pepte me op en bracht me uiteindelijk ook terug in het peloton. Knap werk van die jongen."



Gilbert recupereerde, verbeet de pijn, tankte vers vertrouwen en herpositioneerde zich. Toen Benoot op de Kruisberg (op 38,8 kilometer van de finish) versnelde, trapte hij in de boter achter hem aan. "Ik zat echt 'op mijn gemak'." Met een nieuwe prik op de top voerde hij de selectie zélf verder door. Albasini, Haas, Henao en Lindeman sloten aan, even later ook Rojas en Izagirre. Benoot haakte af na pech, Lindeman werd er uitgewaaid. "Henao hebben we wat moeten kalmeren", lacht Gilbert. "Hij waande zich op een col. Reed met forse snokken, had zichzelf niet onder controle. En deed op die manier iedereen zeer. Toen Kwiatkowski aansloot, verliep alles iets homogener. De samenwerking was perfect, eigenlijk verdienden we allemaal de zege."



Een laagje bovenop

Op de laatste Bemelerberg, met de aankomst om het hoekje, vonden Kwiatkowski en Gilbert elkaar. "'Kwia' ging à fond, zeker dertig, veertig seconden lang." Maar... 'il fallait encore mettre une couche', zoals Gilbert het mooi uitdrukte. "Er moest nog een laagje bovenop." De twee, drie meter werden er dertig, vijftig, honderd. Weg waren ze, de gelijkgestemde zielen. "We geven alles. En moge de beste winnen, spraken we af. Ik denk dat we samen een mooie finale reden." Met Gilbert in het man-tegen-manduel uiteindelijk als verrassende winnaar. "'Kwia' probeerde me te verrassen. Maar de wind blies op de kop. Hij viel stil. Zo kon ik hem remonteren."



Pijn

Zijn vierde van het seizoen, na een rit en het eindklassement in de Driedaagse De Panne-Koksijde en uiteraard de Ronde van Vlaanderen. Gilbert is na Merckx ('75) en Raas ('79) pas de derde renner in de geschiedenis met de winnende combinatie Vlaanderens Mooiste-Nederlands Mooiste. Wat dat met deze benen straks kan opleveren in de Waalse Pijl en LBL? Daar wilde Gilbert het nog niet over hebben. "Mijn seizoen verloopt tot dusver fantastisch. Maar laat me hier nu maar eerst even van genieten. In de mate van het mogelijke. (met grimas op het gezicht) Want ik voel toch wat pijn. Hopelijk valt de schade mee. We gaan het vanavond even bekijken."