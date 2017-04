Philippe Gilbert: "Amstel Gold Race blijft een van mijn lievelingskoersen"

XC

Philippe Gilbert zet na de Ronde van Vlaanderen nu ook de Amstel Gold Race op zijn palmares. De Belgische kampioen was dan ook na afloop een gelukkig man. "Mijn doel was om dit seizoen één klassieker te winnen, maar nu zit ik al aan twee stuks."

Gilbert maakte samen met Kwiatkowski het verschil op de nieuwe slothelling, de Bemelerberg. "We hadden wind mee, en reden vervolgens weg op de grote versnelling. Dat doe ik graag. Nadien ging het echt hard en ik zat wat op mijn limiet toen ik met Kwiatkowski in de aanval ging. We hadden afgesproken om te rijden tot de finish en dat was perfect voor mij. Hij verraste mij in de sprint, maar ik bleef kalm en haalde hem toch nog in", aldus de Belgische kampioen.



'Phil' is zo al voor de vierde keer aan het feest in de Amstel Gold Race. "Het blijft een van mijn lievelingskoersen. Het is moeilijk om hier te winnen, en zeker met die vernieuwde finale. Ik dacht dat het voor een sprinter zou zijn, maar we zijn dan toch nog kunnen ontsnappen. Iedereen voorin verdiende de overwinning, want we werkten echt goed samen", aldus Gilbert. "Maar nu ga ik toch eerst genieten van de zege, en dan zien we nog wel voor de volgende wedstrijden."