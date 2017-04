Van der Breggen wint Gold Race voor vrouwen

XC

16/04/17 - 14u50 Bron: Belga

Anna van der Breggen (26) heeft de Amstel Gold Race bij de vrouwen op haar palmares gebracht. De olympisch en Europees kampioene sprong op het einde weg en soleerde naar de zege, voor haar ploegmate Elizabeth Deignan en haar landgenote Annemiek van Vleuten (Orica-Scott).

"Gepiekt naar deze periode"

Van der Breggen kwam er de voorbije weken nog niet echt aan te pas in de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem. Nu schoot ze wel raak. "Het voorjaar is lang", stak ze na afloop van wal. "Je kan niet van begin maart tot eind april goed zijn. Ik heb er bewust voor gekozen om te pieken naar deze periode. Ik heb ook wat minder wedstrijden gereden en ik ben blij dat mijn goede vorm er nu is. Het is fijn om in eigen land zo'n grote koers te winnen."



Van der Breggen sloot aan bij de kopgroep met nog drie andere rensters en trok meteen in de aanval. "We hebben de hele dag de koers hard gemaakt. Dat moest wel, want vele andere ploegen viseren ons en dan moet je niet afwachtend koersen. Het draaide goed uit, ik pikte aan en kon mooi van achteruit wegspringen op een moment dat het even stil viel. Het is altijd een gok, maar het was wel voldoende."



Van der Breggen was vorig jaar de beste in de Waalse Pijl. "Ook nu is dat weer een belangrijk doel, net zoals de Giro", aldus de Nederlandse. "Ik wil in de Waalse Pijl ook goed scoren met de ploeg en ik verwacht me aan dezelfde tegenstanders vooraan."