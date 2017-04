Zijn carrière hing aan zijden draadje na vreselijke crash, één jaar later start stoere Italiaan gewoon weer in Amstel (én hij wil winnen!)

Door: Glenn Bogaert, Bart Fieremans

16/04/17 - 11u21

Herinnert u het zich nog? Een jaar geleden smakte Fabio Felline nog voor de officiële start van de Amstel Gold Race keihard tegen het asfalt. De 27-jarige Italiaan van Trek-Segafredo dook spectaculair over zijn stuur na niet al te slim gefrunik aan het transpondertje van zijn voorwiel. Pats, ineens lag hij daar. Al uitgeteld nog voor het begon en het bilan was zwaar, bedreigend voor zijn carrière zelfs: een vingerbreuk, snijwonden in het gezicht, een neusbreuk en een schedelfractuur. De beelden waren verschrikkelijk, zijn gezicht leek dat van een bokser die net volledig knock-out was gemept.



Maar zie, één jaar later is Felline weer helemaal de oude. Sterker nog: hij geldt na een al bijzonder mooi voorjaar als een van de outsiders. Winnen, is zijn grote droom en daar wil hij werkelijk alles voor doen. "Ik ben dankbaar voor die val, ik voel me nu veel sterker", klinkt het gemotiveerd. "Ik ben zeker nerveus. Alleen al in het hotel arriveren waar we voor de Amstel logeren, gaf me een vreemd gevoel. Vorig jaar verliet ik dit hotel in onzekerheid over mijn toekomst. In de Amstel heb ik mijn leven en mijn carrière geriskeerd. Tegelijk droom ik er nu hard van om deze koers te winnen. Ik zei al voor de grap: 'Als ik deze koers win, kan ik een boek schrijven'", klonk het deze week in onze krant. Stel je voor, Fabio Felline, de nummer vier van de Omloop, straks op één. Qua symboliek kan het nauwelijks mooier en dat op Pasen. Duimt u ook stiekem een beetje mee?