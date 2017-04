En daar is VIJFDE medaille: De Ketele en De Pauw bezorgen ons land brons in afsluitende ploegkoers

Door: Glenn Bogaert

WK baanwielrennen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben nog een extra hoofdstuk weten te breien aan het succesverhaal van ons land op het WK baanwielrennen in Hongkong. Onze landgenoten pakten in de immer entertainende ploegkoers razend knap een bronzen medaille. De wereldtitel was voor Frankrijk met 45 punten, vier meer dan Australië. De Ketele en de Pauw totaliseerden 32 punten.

Na 8 van de 20 sprints lagen onze Belgische pistiers op goudkoers, halfweg was dat nog zilver. Uiteindelijk zakten we nog een trapje richting brons, al bij al het hoogst haalbare na een mooie wedstrijd. Het is meteen ook de vijfde medaille voor ons land.



Eerder vandaag veroverde Nicky Degrendele brons in de keirin. Gisteren kroonden Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zich tot wereldkampioenen in de ploegkoers. D'hoore had woensdag al brons behaald in de scratch. Vrijdag pakte De Ketele zilver in de puntenkoers.



In 2012 werd Kenny De Ketele aan de zijde van Gijs Van Hoecke wereldkampioen ploegkoers