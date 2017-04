Nicky Degrendele verovert brons in keirin en bezorgt België vierde medaille

SG

Nicky Degrendele heeft België een vierde medaille bezorgd op het WK baanwielrennen in Hongkong. In de keirin haalde Degrendele, op de slotdag van het WK, brons. De 20-jarige Degrendele moest alleen de Duitse titelverdedigster Kristina Vogel (goud) en de Colombiaanse Martha Bayona Pineda (zilver) voor zich dulden.



Gisteren kroonden Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zich tot wereldkampioenen in de ploegkoers. Voor D'hoore was het haar tweede eremetaal nadat ze woensdag brons had behaald in de scratch. Vrijdag won Kenny De Ketele zilver in de puntenkoers. Nog vandaag strandde Lotte Kopecky op de vierde plaats in de puntenkoers.