'King of the Cauberg' Gilbert wint voor vierde keer in zijn carrière Amstel én slaat Merckxiaanse dubbelslag

Wat een dubbelslag! Na de Ronde van Vlaanderen heeft onze Philippe Gilbert nu ook de Amstel Gold Race naar zijn hand gezet. Belgisch kampioen 'Phil' klopte in een langgerekte en zenuwslopende sprint de Poolse ex-wereldkampioen en winnaar van Milaan-Sanremo Michal Kwiatkowski. Voor de in bloedvorm verkerende Gilbert is het al zijn vierde triomf in de Nederlandse klassieker, daarmee komt hij tot op één zege van recordhouder Jan Raas. Met zijn dubbelslag Ronde-Amstel evenaart de 34-jarige Waal trouwens het kunststukje dat Eddy Merckx flikte in 1975. Dit is er eentje voor de geschiedenisboeken en dat op Pasen. Voor Quick-Step kan het voorjaar nu écht niet meer stuk.

Et encore une fois...c'est Phil ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ #agr17 pic.twitter.com/AByPxvMfhf — Bureau Bervoets (@ericbervoets) Sun Apr 16 00:00:00 MEST 2017 © belga. "Weet je nog wat er in 2011 gebeurde na jouw winst in de Amstel?" Een pientere vraag van een attente Nederlandse journalist na het nieuwe succesnummer van Gilbert in de klassieker over 261 kilometer met maar liefst 35 nijdige hellingen. "Ja, toen won ik ook nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik." Durft u nu met zekerheid te zeggen dat een Gilbert in bloedvorm die hattrick niet zal herhalen? Ach, dat zijn zorgen voor woensdag en zondag. Eerst genieten van zijn vierde exploot in de Amstel. De koers waar hij zo verliefd op is en die liefde is wederzijds. Zelfs zonder de Cauberg in de finalelus was er geen houden aan. Oppermachtig.



Brute pech voor Benoot

Op 40 kilometer van de streep brak de boel volledig open, niet toevallig nadat met de Fransman Fabien Grellier de laatste apostel van 12 stuks tot de orde werd geroepen. In de vlucht van de dag Stijn Vandenbergh (AG2R), Pieter Vanspeybrouck (Wanty) en Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen) die het Belgische voorspel mochten verzorgen. Vervolgens was het aan Tiesj Benoot die aan de boom schudde en zo meteen voor de beslissende move zorgde. Philippe Gilbert wipte mee, samen met Henao, Lindeman, Albasini, Haas, Rojas en Izagirre. Greg Van Avermaet, die zijn BMC-mannen al vroeg aan het werk had gezet, liet zich een beetje vangen. En dan drama voor Benoot, die zeven kilometer verderop een kettingprobleem had en zo vooraan wegviel. Balen voor Lotto-Soudal, alwéér. Houdt die miserie dan werkelijk nooit op? © TDW. © belga.

Van Avermaet en Wellens reageren

Tim Wellens, tot dan toe de perfecte waakhond om de boel lam te leggen achteraan, probeerde dan maar gauw de meubelen te redden. Terwijl we op het puntje van onze stoel zaten omdat hét aan het gebeuren was, kwamen met Gasparotto en Kreuziger twee ex-winnaars ten val, samen goed voor drie zeges in de Amstel. Ook Van Avermaet was intussen weer ten tonele verschenen en trok samen met Kwiatkowski en Valverde in de tegenaanval. De Poolse ex-wereldkampioen waagde op zijn dooie eentje de sprong naar voren, daar waren ze zo ineens met zeven: Gilbert, Henao, Haas, Albasini, Izagirre, Rojas en dus de winnaar van Milaan-Sanremo in het zwart van Sky.



7 koplopers voor winst

Een strijd van zeven tegen zeven zouden we krijgen in volle finale met naast Wellens en Van Avermaet nog vijf andere jagers: Valverde, Felline, Barguil, Jungels en Rui Costa. Een halve minuut, 45 seconden, stilaan richting de minuut. Beetje bij beetje zagen die twee andere Belgen het groepje met Gilbert wegrijden. De winnaar zat dus vooraan, een van de zeven, maar wie? 'Phil' keek niet op een inspanning, maar moest wel op zijn tellen passen met al dat gevaarlijk volk in zijn wiel.



Gilbert laat zich niet ringeloren

Op de Bemelerberg fladderde Kwiatkowski weg, maar het antwoord van een beresterke en imponerende Gilbert was gezwind. Met z'n tweetjes moesten ze nog 6 kilometer overleven, de rest wist hoe laat het was. De Belgisch-Poolse tandem bolde geolied naar de streep in Valkenburg en in de sprint liet de kampioen van België zich in tegenstelling tot Peter Sagan in Sanremo niet ringeloren door 'Kwiatek'. Die liet een lengte of twee om vervolgens op de verrassing te spelen. Het mocht niet baten, een majestueuze Gilbert kwam erop en erover. Alweer een Belgische zege in een fenomenaal voorjaar. © belga.

Erelijst: 2017: Philippe Gilbert (BEL)



2016: Enrico Gasparotto (Ita)



2015: Michal Kwiatkowski (Pol)



2014: Philippe Gilbert (BEL)



2013: Roman Kreuziger (Tsj)



2012: Enrico Gasparotto (Ita)



2011: Philippe Gilbert (BEL)



2010: Philippe Gilbert (BEL)



2009: Sergei Ivanov (Rus)



2008: Damiano Cunego (Ita)



2007: Stefan Schumacher (Dui)



2006: Fränk Schleck (Lux)



2005: Danilo Di Luca (Ita)



2004: Davide Rebellin (Ita)



2003: Alexandr Vinokourov (Kaz)



2002: Michele Bartoli (Ita)



2001: Erik Dekker (Ned)



2000: Erik Zabel (Dui)



1999: Michael Boogerd (Ned)



1998: Rolf Järmann (Zwi)



1997: Bjarne Riis (Den)



1996: Stefano Zanini (Ita)



1995: Mauro Gianetti (Zwi)



1994: Johan Museeuw (BEL)



1993: Rolf Järmann (Zwi)



1992: Olaf Ludwig (Dui)



1991: Frans Maassen (Ned)



1990: Adrie Van der Poel (Ned)



1989: Eric Van Lancker (BEL)



1988: Jelle Nijdam (Ned)



1987: Joop Zoetemelk (Ned)



1986: Steven Rooks (Ned)



1985: Gerrie Kneteman (Ned)



1984: Jacques Hanegraaf (Ned)



1983: Phil Anderson (Aus)



1982: Jan Raas (Ned)



1981: Bernard Hinault (Fra)



1980: Jan Raas (Ned)



1979: Jan Raas (Ned)



1978: Jan Raas (Ned)



1977: Jan Raas (Ned)



1976: Freddy Maertens (BEL)



1975: Eddy Merckx (BEL)



1974: Gerrie Kneteman (Ned)



1973: Eddy Merckx (BEL)



1972: Walter Planckaert (BEL)



1971: Frans Verbeeck (BEL)



1970: Georges Pintens (BEL)



1969: Guido Reybrouck (BEL)



1968: Harrie Steevens (Ned)



1967: Arie den Hartog (Ned)



1966: Jean Stablinski (Fra)