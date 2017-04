Lambrecht zorgt voor eerste Belgische zege (U23) in Luik-Bastenaken-Luik sinds 2011

Door: redactie

15/04/17 - 18u57 Bron: Belga

© TDW.

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal U23) heeft de zege gepakt in Luik-Bastenaken-Luik U23. Na 177,9 kilometer tussen Bastenaken en Ans was de nationaal kampioen bij de junioren van 2015 de sterkste. Lambrecht, die in de winter nog zijn voet brak, is de eerste Belgische winnaar sinds Tosh Van der Sande in 2011.