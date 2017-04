De Vylder twaalfde in omnium, goud voor Benjamin Thomas

Door: redactie

15/04/17 - 17u58 Bron: Belga

© ap.

WK baanwielrennen Lindsay De Vylder is op de twaalfde plaats geëindigd in het omnium op het WK baanwielrennen in Hongkong. Het goud ging naar de Fransman Benjamin Thomas, die de Nieuw-Zeelander Aaron Gate en de Spanjaard Albert Torres achter zich liet.

In het omnium, vier onderdelen in plaats van de vroegere zes, begon De Vylder met een twaalfde plaats in de scratch. In de temporace werd het een tiende plek, wat hem deed opschuiven naar een tiende stek in het klassement. Torres leidde met 78 punten, voor Gate (70) en Thomas (68).



In het derde onderdeel, de afvalling, waren er heel wat valpartijen en ook De Vylder bleef niet recht nadat hij werd aangetikt. Hij stapte wel nog op de fiets, maar wat later zou hij al vroeg in de wedstrijd afvallen en op een twaalfde plek eindigen, waardoor hij elfde werd in het klassement. Torres bleef leider met 112 punten, acht meer dan Thomas en 18 meer dan de Duitser Maximilian Meyer. Het afsluitende onderdeel, de puntenkoers, zou de wereldkampioen aanduiden.



Gate toonde zich nadrukkelijk, maar zou uiteindelijk het onderspit delven voor Thomas, die zich tot wereldkampioen kroonde met 149 punten, twee meer dan de Nieuw-Zeelander. Torres moest met 138 punten met brons vrede nemen. De Vylder eindigde met 58 punten.



In de individuele achtervolging is Annelies Dom in de kwalificaties gestrand op een 20ste plaats, op 24 deelneemsters. Ze klokte een tijd van 3:44.903. Eerder op de dag veroverden Jolien D'hoore en Lotte Kopecky goud in de ploegkoers.