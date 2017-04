D'hoore en Kopecky trots op glansprestatie: "Hopelijk wordt dit nummer olympisch en kunnen we in 2020 een gooi doen naar goud"

Hans Fruyt

WK baanwielrennen Jolien D'hoore (27) en Lotte Kopecky (21) schrijven pistegeschiedenis. In oktober van vorig jaar veroverden ze in Parijs de eerste Europese titel ploegkoers voor vrouwen. Vandaag pakten ze in Hongkong de eerste regenboogtrui in deze discipline. Met heel veel overtuiging!

© epa. Dat er in het eerste wereldkampioenschap koppelkoers wat aflossingen de mist zouden ingaan was te verwachten. De Australische Alexandra Manly sloeg twee keer tegen het ovaal. Eén keer, toen onze landgenoten al aan de leiding stonden, kon Kopecky haar heel nipt ontwijken. De aflossingen van de twee Belgische vrouwen liepen goed. Dankzij de trainingen in Gent, met Kenny De Ketele en Moreno De Pauw. "Zij leerden ons in een minimum van tijd de knepen van het vak", gooide Jolien D'hoore een bloemetje naar De Ketele en De Pauw. "Vooraf hadden we afgesproken dat we om beurt een sprint zouden doen, maar dat draaide niet altijd uit zoals we wensten. Onder meer door de talrijke tempowisselingen."



Kopecky pakte de eerste punten, de vierde tussensprint ging naar D'hoore, daarna veroverde Kopecky weer drie punten en halfweg graaide D'hoore de vijf punten voor de neus van de Britten weg. De beste koppels - België, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland - leken een winstronde te kunnen nemen. Maar dat ging niet door. "We wisten dat het enkel om de sprinten zou gaan", aldus D'hoore. "Waardoor dit een slopende ploegkoers werd. Het is niet makkelijk koersen als je om de tien ronden voor de punten moet gaan."



Net voor de eindsprint probeerde het Britse duo Barker-Nelson met een aanval een gooi te doen naar goud. D'hoore anticipeerde slim, kroop in het wiel van de Britten en zette met winst in de slotspurt de kroon op het werk. Goed voor de eerste wereldtitel ploegkoers ooit. "Wat dit heel erg speciaal maakt", glunderde D'hoore. "Hopelijk wordt dit nummer olympisch en kunnen we in 2020 in Tokio een gooi doen naar olympisch goud." Lees ook Kopecky en D'hoore vlammen naar gouden plak op WK ploegkoers



