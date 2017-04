D'hoore en Kopecky trots op glansprestatie: "Geluk moet je soms afdwingen en dat hebben wij vandaag gedaan"

Door: redactie

WK baanwielrennen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zijn de eerste vrouwen die zich wereldkampioen ploegkoers mogen noemen. Een uurtje na hun glansprestatie kunnen beide meisjes het nog steeds niet geloven. "Ik denk dat we het nog altijd niet goed beseffen", aldus D'hoore. "Hier ben ik ongelooflijk trots op."

D'hoore pakte al een olympische bronzen medaille in Rio, kroonde zich nadien met Kopecky tot eerste Europese kampioene in de ploegkoers en nu is er ook de wereldtitel. "Ongelooflijk", stelde Kopecky. "We hebben hier zo hard voor gewerkt, het was een droom om wereldkampioen te worden en nu zijn we dat ook, de eerste ooit in deze discipline."



Door de muur gaan

De tactiek was heel duidelijk. "Het zou heel moeilijk worden om een ronde te pakken", verduidelijkt D'hoore. "Dus beslisten we om voluit te gaan voor elke sprint en daar zoveel mogelijk punten te pakken. Dat bleek de juiste keuze. Het was zwaar, maar toen ik rond me keek, zag ik dat ook de andere meisjes aan het afzien waren. Dan moet je gewoon door die muur gaan en dat deden we."



Autoritair

De Belgen mengden zich van bij de start in de debatten en toonden zich halverwege de wedstrijd zelfs autoritair. Er kwam wel tegenstand, maar nooit gaven D'hoore en Kopecky de indruk de wedstrijd te ondergaan. Zij deelden de lakens uit. "Ik denk dat we ons allebei gewoon heel sterk voelden", aldus D'hoore. "Het ging heel goed."



Geluk dwing je af

Bij de Australiërs, die uiteindelijk derde werden, kwam Manly twee keer ten val, een gelukje voor de Belgische meisjes. "Dat hoort ook bij de ploegkoers", meent D'hoore. "Net zo goed konden wij ten val komen. Veel samen trainen, goed werken aan de aflossing, het hoort er ook bij. Lotte en ik zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat helpt. Geluk moet je soms ook een beetje afdwingen en dat hebben wij vandaag gedaan."



Olympische discipline?

De ploegkoers is geen olympische discipline, maar in de coulissen wordt hard geijverd om het wel op het programma te krijgen. "Er zat vandaag een afgevaardigde van het IOC in de tribune", vertelt D'hoore, "en die kwam na de wedstrijd ook even bij ons langs. Hij was heel positief, vond het een mooie wedstrijd en vertelde me dat de beslissing niet lang meer op zich zou laten wachten. Eén van de volgende dagen misschien al. Ik hoop echt dat dit een olympisch nummer wordt. Lotte en ik zijn een goed koppel op de piste, het zou mooi zijn om in Tokio een gooi te doen naar olympisch goud. Nu goed, dat is nog ver, 2020, maar het zou geweldig zijn om nog eens naar de Spelen te gaan."