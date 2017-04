Freddy Maertens herstelt van hartoperatie

Door: redactie

15/04/17 - 08u44

Freddy Maertens bij de voorstelling van zijn boek in februari. © Florian Van Eenoo photonews.

Freddy Maertens (65) herstelt op dit moment van een hartoperatie die hij woensdagochtend onderging in het UZ Brussel in Jette. Bij de ingreep voerde hartspecialist Pedro Brugada een ablatie (een behandeling tegen hartritmestoornissen) uit op de linkerhartkamer van de oud-wielrenner. Alles verliep volgens plan, maar er zit nog wat vocht in Maertens' linkerlong, waardoor hij nog een paar extra dagen op de afdeling intensieve verzorging moet blijven. Alleen naaste familie mag hem bezoeken. "Praten gaat voorlopig moeilijk, want Freddy moet opletten dat hij zijn borstkas niet forceert", zegt z'n echtgenote Carine. "Vooral hoesten moet hij vermijden, want dat doet erg veel pijn. Intussen is de kinesiste gestart met een behandeling, met een pompje waar Freddy in moet blazen, om zo zijn borstspieren en longen te doen herstellen en hem op de juiste manier te leren ademen", aldus Carine, die blij is dat de operatie achter de rug is. "Met zo'n zware operatie in het vooruitzicht waren we allebei een beetje bang, maar toen ik hem dinsdagavond naar de kamer bracht, voelde Freddy zich al een stuk minder zenuwachtig, omdat er daarmee een einde kwam aan het wachten." Met wat geluk kan Maertens in de loop van volgende week naar huis.