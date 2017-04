Fietsen Poolse wielerploeg gevonden bij Valkenburg

Bewerkt door: redactie

Wielrenners van CCC Sprandi Polkowice. © TDW.

De fietsen van de Poolse wielerploeg CCC Sprandi Polkowice zijn weer terecht. De politie vond de fietsen in een bus vlakbij Valkenburg, zo meldt een woordvoerder afgelopen nacht. De atleten kunnen dus morgen op hun voorkeursfiets meedoen met de Amstel Gold Race.

De fietsen van het continentale wielerteam werden in de nacht van donderdag op vrijdag uit de vrachtwagen gehaald. De ploegleiding liet reservefietsen naar Nederland komen.



"Dit is zo langzamerhand een jaarlijkse traditie rondom de Limburgse koersen aan het worden. Ik schaam me diep als Limburger...", schreef de Nederlander Tom Dumoulin, rijdend voor Team Sunweb, gisteren op Twitter.