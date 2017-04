"Surrealistisch dat ik Eddy Merckx kan evenaren"

Door: Bart Fieremans

15/04/17 - 07u28

Greg Van Avermaet staat in de Amstel voor een loodzware historische uitdaging. Bij winst mag hij zijn vijfde grote klassieker in één lente bijschrijven, na de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Slechts een renner in de geschiedenis kon voorheen in hetzelfde jaar voor eind april vijf eendagsklassiekers van het huidige WT-niveau winnen. U raadt al wie: Eddy Merckx. In 1973 won hij de Omloop, Gent-Wevelgem, Amstel, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.

Van Avermaet stond gisteren zelf verbaasd van de uitdaging: "Dat zijn lijstjes die een coureur eigenlijk niet echt bijhoudt, maar nu het zo indrukwekkend wordt verschiet ik er zelfs van welke reeksen ik maak. Vroeger was ik al content als ik een koers in het voorjaar won. Nu beginnen ze over vier of vijf. Het is voor mij moeilijk om te zeggen dat ik Merckx kan evenaren. Dat klinkt surrealistisch. Maar hoe moeilijk ook, het is wel het moment om het te doen. Alles loopt zoals het moet en je moet het ijzer smeden als het heet is."



Bijkomende moeilijkheid voor Van Avermaet wel: één week na Parijs-Roubaix, die qua impact op het lichaam zowat als de zwaarste voorjaarskoers geldt, is het niet evident om opnieuw een World Tourkoers te winnen. In alle edities waar de Amstel één week na de 'Hel van het Noorden' volgt, kon slechts één renners die twee klassiekers in hetzelfde jaar winnen: Jan Raas in 1982. Ook Bernard Hinault (1981) en de onvermijdelijke Eddy Merckx (1973) wonnen Roubaix en de Amstel in hetzelfde jaar, maar toen lagen de data verschillend. Tussen 1970 en 2002 volgde meestal Luik-Bastenaken-Luik één week na Parijs-Roubaix. Ook in die edities zijn de duowinnaars in hetzelfde jaar zeldzaam: Merckx in 1973, Sean Kelly in 1984.