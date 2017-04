Greg Van Avermaet wil nu ook Amstel winnen: "Na een zware koers kan ik iedereen aan in de sprint"

Door: Glenn Bogaert

14/04/17 - 19u47

© photo news.

Omloop, check. E3 Harelbeke, check. Gent-Wevelgem, check. Parijs-Roubaix, check. En dan nu de Amstel Gold Race? Het zou wat zijn voor Greg Van Avermaet, die ook nu zonder pardon of schroom zijn steile ambities kenbaar maakt: hij wil zondag ook in Nederland gewoon winnen. "Ik ga een overwinning niet laten schieten. Ik start om op het hoogste schavotje te belanden."

Zijn voorjaar kan al een hele poos niet meer stuk, alles wat nu nog bijkomt, is bonus. Het neemt niet weg dat de 31-jarige Oost-Vlaming nog steeds op scherp staat en gebrand is op een nieuwe topprestatie. "Laat ons hopen dat het loopt zoals in de andere koersen van het voorjaar. In dat geval kan het opnieuw een mooie dag worden. De Amstel ligt mij uitstekend. Als ik een wedstrijd mag kiezen dan ligt deze mij eigenlijk het beste van allemaal", klinkt het enthousiast.



"Voor het eerst beetje moe"

Alleen heeft Van Avermaet in de Amstel nog nooit echt gescoord: "Mijn resultaten zijn niet bepaald impressionant, maar ik had wel elke keer het gevoel dat er meer mogelijk was. Vergeet ook niet dat ik een paar keer gewoon in dienst van de ploeg heb gereden. Dat is nu anders, ik sta aan de start als kopman. Aan mijn vorm zal het niet liggen, die is nog altijd uitstekend." Al was er toch wat vermoeidheid na Roubaix, logisch ook: "Deze week voelde ik mij voor het eerst een beetje moe. Al denk ik wel dat ik voldoende hersteld ben om opnieuw voluit voor te gaan. Ik ben klaar om er nog een paar mooie races van te maken." Aan honger dus geen gebrek ondanks het feit dat Van Avermaet al heel wat kilometers op de teller heeft staan. En toch nog even beklemtonen: "Natuurlijk wil ik winnen zondag. Ik wil altijd winnen." Genoteerd!



Ook nog in Luik?

Mogelijk start Greg Van Avermaet volgende week trouwens ook nog in Luik-Bastenaken-Luik, een klassieker die hij nog maar drie keer reed (7de in 2011, 73ste in 2012, 63ste in 2013). "Alles hangt af van mijn resultaat in de Amstel en het gevoel dat ik aan de wedstrijd overhoud. De Doyenne nog eens rijden is dus zeker een optie, ook al is het één van de zwaarste koersen. Als ik Luik-Bastenaken-Luik rijd, ga ik er voor een goed resultaat, maar in de Amstel is het om te winnen."