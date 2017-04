Tiesj Benoot is er helemaal klaar voor: "Dit is de klassieker die het beste bij mijn kwaliteiten past"

Door: redactie

14/04/17 - 18u27 Bron: Belga

© belga.

Tiesj Benoot breit zondag in de Amstel Gold Race een sluitstuk aan zijn klassieke voorjaar. De 23-jarige renner van Lotto Soudal hoopt zijn tegenvallende kasseicampagne volledig door te spoelen met een goed resultaat. "De batterijen zijn weer opgeladen en de Amstel ligt me gewoon goed", aldus Benoot.

Dat de tank niet leeg is, bewees Benoot woensdag met een derde plaats in de Brabantse Pijl. "Ik heb bewust Parijs-Roubaix laten schieten om in de Amstel uitstekend voor de dag te komen", vertelt Benoot. "Dat werd al voor aanvang van het seizoen zo bepaald. Na de Ronde van Vlaanderen trok ik van dinsdag tot zondag naar de Ardennen met mijn vriendin en een maat om de batterijen weer op te laden. In de Brabantse Pijl is gebleken dat ik klaar ben voor zondag. Ik wil het voorjaar graag afsluiten met een goed gevoel."



"Renners maken de koers"

Over zijn relatie met de Amstel Gold Race is Benoot duidelijk. "Het is de voorjaarsklassieker die misschien wel het best bij mijn intrinsieke kwaliteiten als renner past. Het is eigenlijk een Ronde van Vlaanderen zonder kasseien. Niet dat ik niet graag over kasseien rijd, maar die korte, pittige hellingen op zich liggen mij heel goed." En met de hertekende finale nog meer? "Dat valt nog af te wachten. De renners maken de koers en ook het weer kan een vieze rol spelen. Als de wind in de slotkilometers in het nadeel blaast, dan zal het heel moeilijk zijn om voorop te blijven."



"Meer op intuïtie koersen"

Net als zijn kopman Tim Wellens wil Benoot er liefst een lange finale van maken. "Ik ga zeker niet wachten. Na de kasseiklassiekers heb ik de klik gemaakt en besloten meer op intuïtie te koersen. Woensdag draaide dat al goed uit in de Brabantse Pijl en de voorbije weken is gebleken dat koersen op het gevoel iets heel mooi kan opleveren. Ook de sterkte van de ploegen met snelle mannen wordt zondag cruciaal. Veel zal ervan afhangen of die ploegen in staat zijn diep in de finale nog te organiseren."