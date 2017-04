"Heb de Vlaamse koersen gezien en als er zo offensief gekoerst wordt, heb ik spijt dat ik er niet bij ben"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Net als de voorbije jaren doet Tim Wellens (Lotto Soudal) in de klimklassiekers een gooi naar de oppergaai. En de 25-jarige Truienaar zit boordevol vertrouwen met de Amstel Gold Race voor de deur. "De conditie is heel goed en mijn vierde plaats in de Brabantse Pijl was een mooie opwarmer", zegt Wellens.

Twee zeges in Mallorca, een etappe in de Ruta del Sol en derde in de Strade Bianche. Wellens schoot dit seizoen als een raket uit de startblokken. Na Milaan-Sanremo verdween Wellens twee weken uit competitie om vervolgens in het Baskenland weer competitiekilometers te maken. "Na Sanremo werd ik ziek", aldus Wellens. "Maar echt in mijn nadeel was dat niet. Daardoor verscheen ik iets minder goed dan vorig jaar aan de start van de Ronde van het Baskenland. En dat was eigenlijk de bedoeling. Ik wil mijn piek spreiden over de twee zondagen die er nu aankomen."



In de Brabantse Pijl bewees de Limburger dat zijn vormpeil crescendo gaat. "Die wedstrijd wilde ik graag rijden. Er zijn amper vier kansen om deze weken te scoren en het zou zonde zijn om te passen voor de Brabantse Pijl, ook al is het geen WorldTour. Ik leef in ieder geval met veel vertrouwen toe naar de Amstel Gold race. Het Baskenland is volgens mij de beste voorbereiding op de klimklassiekers. Die was veelbelovend en daar hoop ik nu de vruchten van te plukken. Er zijn ook renners die uit de kasseikoersen komen. Bij hen speelt vooral het mentale aspect een rol. Zo'n klassieker vreet mentale energie."

