Lotte Kopecky zesde in omnium op WK baanwielrennen

Lotte Kopecky is vandaag op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Hongkong op de zesde plaats geëindigd in het omnium. De 21-jarige Antwerpse hoopte op een plaats in de top vijf, maar valt daar dus net naast. Het goud ging naar de Britse Katie Archibald, het zilver was voor de Nederlandse Kirsten Wild en de Australische Amy Cure moet vrede nemen met een bronzen medaille.

In het vernieuwde omnium, slechts vier onderdelen en afgewerkt op één dag, eindigde Kopecky in de scratch, het openingsnummer, op een achtste plaats. Archibald won, voor Cure en Wild.



Ook het tweede onderdeel, de temporace, een nieuwe discipline, werd niet meteen een succes met een 17e plaats. Archibald ging opnieuw met de overwinning aan de haal en bouwde haar voorsprong in het klassement uit. Kopecky bezette de dertiende plaats.



In de afvalling, ontsierd door een valpartij, verging het Kopecky beter. Ze werd vierde, na Cure, Wild en de Poolse Daria Pikulik. Dankzij die vierde plek schoof Kopecky met 68 punten op naar een negende plek in het klassement. Cure nam de leidersplaats over van Archibald. De Australische leidde met 112 punten, evenveel als Archibald. Wild stond derde met 106 punten. De afsluitende puntenkoers zou voor de nodige spanning zorgen.



In die puntenkoers moesten de vrouwen 80 ronden afwerken. Kopecky reed een aanvallende wedstrijd en zou uiteindelijk als negende eindigden, wat haar met 96 punten de zesde plaats opleverde in de eindstand. Het goud was met 123 punten voor Archibald. Omdat Cure in een sprint in de puntenkoers na afloop werd gedeclasseerd, ging het zilver niet naar haar, maar naar Wild, die net zoals Cure 115 punten totaliseerde. .