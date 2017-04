Matthews vol vertrouwen naar Amstel Gold Race: "Ik wil helemaal leeg over de streep rijden"

Door: redactie

14/04/17 - 16u40

Michael Matthews is overmorgen de grote troefkaart van Team Sunweb in de 52e editie van de Amstel Gold Race (Ned/WorldTour). De 26-jarige Australiër toonde in de Ronde van het Baskenland met een ritzege alvast zijn uitstekende vorm. "Die zege was erg goed voor het vertrouwen richting de klimklassiekers", aldus Matthews.

"De Ronde van het Baskenland was een breekpunt voor mij", vertelde Matthews tijdens de persconferentie in Maastricht. "De goeie vorm heb ik al een heel seizoen te pakken, maar ik was een beetje te angstig om fouten te maken en dat is niet goed. Ik moet durven racen en hoef niet alles op mijn sprint te zetten. Die zege in het Baskenland was mentaal dan ook een grote opsteker."



Twee jaar geleden werd 'Bling' Matthews derde en vorig jaar sprintte hij naar een vijfde plaats in de Amstel. "Of ik enkel tevreden ben met winst? Ik wil vooral helemaal leeg over de streep komen, met het gevoel dat ik er echt alles aan gedaan heb. Winnen is niet evident, maar het is wel het doel. De vorm is prima en ik ben niet van plan om zomaar op de sprint te gokken. Ik heb zin om te koersen. Extra druk door de tegenvallende kasseicampagne van de ploeg voel ik niet. Overal waar ik start leg ik mezelf al voldoende druk op."



Het vernieuwde parcours, met de Bemelerberg op 7,3 kilometer van de finish als laatste helling, heeft Matthews met zijn ploegmaats al verkend. "Ik verwacht een harde wedstrijd en een spannende finale. Ook het slechtere weer dat ze voorspellen kan een rol spelen. Tijdens de verkenning was het kopwind in de slotkilometers. Zondag zou het daar zomaar kunnen samentroepen voor een sprint met een kleine groep. Dat zou voor mij in ieder geval een ideaal scenario zijn."



Na de Brabantse Pijl hekelde Philippe Gilbert (Quick Step Floors) de koerswijze van Matthews, die volgens Gilbert zijn wiel viseerde. "Dat is zijn mening. Mijn ploeg had hard gewerkt om mij diep in de finale goed voorin te houden", aldus Matthews. "Als ik zou aanvallen, dan sprong Gilbert gegarandeerd ook op mijn wiel. Ik heb in ieder geval respect voor wat Gilbert dit voorjaar al heeft laten zien. Ik ben benieuwd of hij zijn goeie vorm tot Luik kan doortrekken."



Over zijn grote concurrenten zondag moet Matthews niet lang nadenken. "Naast Gilbert behoren ook Van Avermaet en uiteraard Valverde tot de grote favorieten", klinkt het. "Valverde is in bloedvorm en Van Avermaet is zo goed en zo veelzijdig. Maar er zijn ook snelle mannen, zoals Colbrelli en Coquard, waarmee we rekening moeten houden."