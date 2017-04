De Ketele pakt zilveren medaille in puntenkoers na fenomenale eindspurt

Door: redactie

14/04/17 - 13u54

© kos.

WK baanwielrennen Kenny De Ketele heeft België een tweede medaille bezorgd op het WK baanwielrennen in Hongkong. De Ketele werd tweede in de puntenkoers na een sluwe én indrukwekkende coup op het einde van de race. De Australiër Cameron Meyer was met overmacht de beste.

After bronze in London last year, it's now sublime silver for @deketelekenny in the Points Race after a fantastic final sprint! #TWC2017 pic.twitter.com/0dO4aBCjIh

Voor de pistiers stond 40 kilometer op het programma, 160 rondjes, met na elke tien rondes een sprint. Het was de Fransman Morgen Kneisky die de eerste vijf punten pakte. De Ketele hield zich in de beginfase op de achtergrond. Wel werd al meteen duidelijk dat Cameron Meyer in goede doen was en hij raapte heel wat punten op onderweg. Ook de Pool Pszczolarski was op dreef en toonde zich in de sprint. De Ketele versnelde na 40 ronden, maar kreeg geen ruimte van het peloton waar het tempo heel hoog lag.



Halfweg koers was het Meyer die op kop stond en met nog 70 rondes voor de boeg deed zich een interessante wending voor met De Ketele, Meyer, Larsen en de Pool die een ronde namen. De Ketele pakte ook vijf punten in de sprint en had virtueel brons om de schouders. Wat later pakte de Deen evenwel twee keer twee punten en viel De Ketele terug naar een vierde stek.



Met een ultieme aanval in het slot, op 2,5 ronde van het eind, sloop De Ketele evenwel weg uit het peloton en pakte hij de dubbele punten op het eind. Hij sprong van 30 naar 40 punten, kwam daarmee op gelijke hoogte met de Pool, maar omdat hij de eindsprint won, viel het zilver hem te beurt en niet het brons.



Meyer volgt op de erelijst de Brit Jonathan Dibben op die er dit jaar niet bij is in Hongkong. Voor Meyer is het zijn vierde wereldtitel in de puntenkoers na titels in 2012, 2010 en 2009. Eerder op dit WK veroverde hij ook het goud in de ploegachtervolging met Australië.



Overmorgen krijgt De Ketele met Moreno De Pauw een nieuwe kans op een medaille in de ploegkoers waar de heren bij de favorieten horen.