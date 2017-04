Fietsfabrikant Specialized verantwoordelijk voor valpartij Terpstra in Parijs-Roubaix

SW

Afgelopen zondag ging de Nederlander Niki Terpstra (Quick-Step Floors) tegen de vlakte in Parijs Roubaix. Tersptra moest zijn wedstrijd staken. De ex-laureaat reed wel nog even verder na de val, maar moest uiteindelijk opgeven met te veel pijn aan de knie.



Fietsfabrikant Specialized neemt de volledige verantwoordelijkheid van de valpartij op zich. "Er was sprake van miscommunicatie bij ons, waardoor de fiets van Terpstra nooit het juiste stuur heeft gekregen", aldus marketing-directeur Mark Cote van Specialized tegenover Cycling Weekly. Terpstra zat na de val vol vragen. "Ik weet niet wat er gebeurd is. In één keer verdwijnt mijn stuur onder me", aldus de 32-jarige Nederlander tegenover de NOS. Nu is er meer duidelijkheid in de zaak.